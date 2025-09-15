HABER

Bu sözler çok konuşulur! OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor: "Bir yapay zeka balonunun içindeyiz, birçok insan çok para kaybedecek"

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor, bir yapay zekâ balonu içinde olduğumuzu söyledi. Taylor, bir balonun içinde olduğumuzu ve birçok insanın çok para kaybedeceğini düşündüğünü belirtti. Ayrıca Taylor, günümüz yapay zekâ ortamını 1990’ların sonunda internet şirketleri etrafında oluşan ve 2000 yılında patlayan ünlü ekonomik balon dot-com balonuyla karşılaştırdı.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ yatırımları son yıllarda teknoloji dünyasının en büyük tartışma konularından biri haline geldi. Kimileri bu alanın ekonomiyi dönüştüreceğini savunurken, kimileri ise bir balonun içinde olduğumuzu düşünüyor. OpenAI CEO’su Sam Altman’ın “yapay zekâda birilerinin olağanüstü miktarda para kaybedeceği” sözleri yankı uyandırmışken, şimdi de şirketin yönetim kurulu başkanı Bret Taylor benzer açıklamalarda bulundu.

OPENAI YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YAPAY ZEKÂ BALONUNUN İÇİNDE OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYOR

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı ve yapay zekâ girişimi Sierra’nın CEO’su olan Bret Taylor’a, The Verge ile yaptığı son röportajda, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın “yapay zekâda birilerinin olağanüstü miktarda para kaybedeceği” yönündeki açıklamasına katılıp katılmadığı soruldu.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Taylor, Altman’ın görüşlerini yineledi ve gerçekten bir yapay zekâ balonunun içinde olduğumuzu öne sürdü.

"BİRÇOK İNSAN ÇOK PARA KAYBEDECEK"

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor şu ifadeleri kullandı:

"Hem yapay zekânın ekonomiyi dönüştüreceğini hem de internet gibi gelecekte büyük miktarda ekonomik değer yaratacağını düşünüyorum. Ayrıca bir balonun içinde olduğumuzu ve birçok insanın çok para kaybedeceğini de düşünüyorum. Bu iki şeyin aynı anda doğru olduğunu düşünüyorum ve her ikisinin de aynı anda doğru olmasına dair pek çok tarihsel örnek var.”

Taylor, günümüz yapay zekâ manzarasını 90’ların sonundaki dot-com balonuyla karşılaştırdı. Balon patladığında birçok şirket başarısız olsa da Taylor, 1999’daki herkesin bir bakıma haklı olduğunu savundu.

DOT-COM BALONU NEDİR?

Dot-com balonu, 1990’ların sonunda internet şirketleri etrafında oluşan ve 2000 yılında patlayan ekonomik balona verilen isimdir.

1995–2000 arasında internetin hızlı yükselişiyle, “.com” uzantılı şirketlere yönelik büyük bir yatırım çılgınlığı başlamıştı. Yatırımcılar, henüz kâr elde etmeyen veya sağlam iş modeli olmayan şirketlere bile milyarlarca dolar değer biçmişti. İnternetin gelecekte “her şeyi değiştireceği” beklentisiyle, birçok girişim borsada hızla değer kazanmıştı.

Ancak 2000 yılının Mart ayında NASDAQ endeksi zirveye ulaştıktan sonra teknoloji hisselerinde büyük bir çöküş yaşandı. Geliri olmayan, sadece “internet şirketi” olduğu için değerlenen firmaların çoğu iflas etti. Az sayıda sağlam iş modeli olan şirketler ise ayakta kalmayı başardı.

Dünya genelinde trilyonlarca dolar yatırımcı zararı oluştu. Ancak uzun vadede, ayakta kalan şirketler ve altyapı yatırımları, bugünkü dijital ekonominin temelini oluşturdu.

