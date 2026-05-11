Bu tarihlere dikkat! Hava 9 derece birden soğuyor

İstanbul’da yazı andıran sıcak havalar yerini yeniden serin ve yağışlı havaya bırakıyor. AKOM, salı akşamından itibaren başlayacak sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini açıkladı. İstanbul'un yanı sıra bazı iller için de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul’da son günlerde etkili olan yaz sıcaklıkları kısa sürecek. AKOM’un değerlendirmelerine göre kent genelinde hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken, salı akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Megakentte 23 ila 25 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının salı akşamından itibaren düşüşe geçeceği belirtildi. Yetkililer, özellikle sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde bölgesel sağanak yağış geçişlerinin görülebileceği uyarısında bulundu.

AKOM tarafından yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde yeni bir yağışlı hava dalgası etkili olacak. Yurt genelinde hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmesinde, sıcaklıkların kuzey, iç ve batı bölgelerde bir süre daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise normaller civarında olacağı belirtildi. Cuma gününden itibaren ise iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

HAVA 9 DERECE SOĞUYOR

AKOM'un haftalık hava tahminleri şu şekilde:

12 Mayıs Salı, parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Sıcaklık 26 derece)

13 Mayıs Çarşamba, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu (sıcaklık 23 derece)

14 Mayıs Perşembe, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Sıcaklık 17 derece)

15 Mayıs Cuma, parçalı ve az bulutlu (Sıcaklık 19 derece)

16 Mayıs Cumartesi, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu (Sıcaklık 20 derece)

17 Mayıs Pazar, az bulutlu ve hava açık (Sıcaklık 21 derece)

BAZI İLLERDE BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir: Parçalı bulutlu 30
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 31
Antalya: Parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞÜYOR

Cumadan itibaren sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.

Sıcaklıklar bu hafta Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 25-28 derece civarında olacak.

