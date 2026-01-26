HABER

Bu telefonun 200 megapiksel kamerası olacak; üstelik 1 değil tam 2 tane!

Geçtiğimiz aylarda Oppo'nun Find X9s isimli modelinde 2 adet 200 MP kamera kullanmayı düşündüğü iddia edilmişti. Şimdi ise bu iddiayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Enes Çırtlık

Aralık ayında Oppo Find X9s'in arka kamera kurulumunda 2 adet 200 megapiksel (MP) çözünürlüğünde kamera bulunacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bir sızıntı kaynağının söylediklerine bakılırsa, Oppo gerçekten de bu fikri hayata geçiriyor olabilir.

İKİ TANE 200 MEGAPİKSEL KAMERASI OLACAK

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın iddiasına göre Oppo Find X9s'in 2 tane 200 MP kameraya sahip olacağı doğrulandı. Buna göre, Find X9s 200 MP periskop telefoto kameranın yanı sıra 200 MP ana kameraya da sahip olacak.

Bu telefonun 200 megapiksel kamerası olacak; üstelik 1 değil tam 2 tane! 1

OPPO FIND X9S'İN ÖZELLİKLERİ

Sızıntıya göre Find X9s, 1.5K çözünürlüğe sahip 6,3 inç düz bir ekrana sahip olacak. Oppo'nun, diğer Android amiral gemilerinde de gördüğümüz bir özellik olan dört tarafta ultra dar çerçeveler elde etmek için LIPO paketleme (packaging) teknolojisini kullandığı bildiriliyor. Telefonun MediaTek'in en üst seviye Dimensity 9500+ işlemcisinden güç alacağı söyleniyor.

Kamera tarafında, ana sensörün 1/1.56 inç sensör boyutuna sahip 200MP HP5 ünitesi olacağı, periskop telefoto kameranın da 3x optik zoom sunacak olan 200MP HP5 sensörünü kullanacağı belirtiliyor. Find X9s'deki kamera kurulumunun 50MP ultra geniş açılı kamera ile tamamlandığı söyleniyor.

Oppo'nun ayrıca renk doğruluğunu ve cilt tonlarını iyileştirmek için multispectral bir sensörle birlikte Danxia renk üretim sistemini de telefona dahil etmesi bekleniyor.

Find X9s'in yaklaşık 7.000mAh kapasitesinde bir pile sahip olabileceği söyleniyor. Kablosuz şarjın yanı sıra 3D ultrasonik parmak izi sensörü, tam su geçirmezlik ve diğer standart amiral gemisi özelliklerinden de bahsediliyor.

Find X9s'in ne zaman tanıtılacağı hakkında henüz bir bilgi veya ipucu yok. Ancak cihazın, Mart 2026'da tanıtılması beklenen Find X9 Ultra ile birlikte piyasaya sürülebileceği söyleniyor.

