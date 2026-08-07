Bu Yazın En Gözde Giyim ve Kozmetik Trendlerini Sizin İçin Araştırdık!

Son Güncelleme: 4 Ağustos 2026

Giyim ve kozmetik alışverişine çıkmadan önce online sepetlerini hazırlayanlar için sezonun en dikkat çeken trendlerini ve bu ürünleri internetten alırken kullanabileceğiniz Maximum Kart’ın e-ticaret MaxiPuan kampanyasını bir araya getirdik.

Yazlık Sepetlerde Neler Var?

Havalar iyice ısınmışken dolapları güncelleme telaşı hepimizi sardı. Bu yaz giyim alışverişlerinde hafif, nefes alan keten elbiseler ve canlı renkli şortlar ön planda. Kozmetik tarafında ise cildi yormayan su bazlı güneş kremleri, parlak dudak parlatıcıları ve renkli eyeliner'lar e-ticaret sepetlerinin vazgeçilmezi durumunda. Ayrıca; tiril tiril kumaşlar ve parlak dudak ürünleri e-ticaret platformlarının çok satanlar listesinde.

İhtiyacınız olan bu tarz popüler ürünleri seçerken ödemeyi Maximum Kart ile yapmak, bütçenize anında katkı sağlıyor.

Yeni sezon parçalarını online mağazalardan seçmek çok pratik çünkü oturduğunuz yerden yüzlerce farklı kozmetik ve giyim markasının trend ürünlerini aynı anda karşılaştırabiliyorsunuz.

Kozmetik ve Giyim İçin Kampanya Arayanlara: Maximum Kart’ın E-Ticaret Fırsatları

Online alışverişin en güzel yanlarından biri de doğru kartı kullandığınızda bütçenizi rahatlatabilmesi. E-ticaret üzerinden yapacağınız giyim ve kozmetik harcamalarınız için "En avantajlı kredi kartı kampanyaları hangileri?" diye düşünüyorsanız, Maximum Kart'ın güncel MaxiPuan kampanyası doğrudan bu ihtiyaca yanıt veriyor.

Aşağıdaki tabloda Maximum'un e-ticaret harcamalarına yönelik kampanyasının temel detaylarını görebilirsiniz:

Kampanya Koşulu Detay Geçerli Tarihler 01 - 31 Ağustos 2026 Minimum Harcama Tutarı İkinci ve sonraki 3.000 TL ve üzeri her alışveriş Kazanılacak MaxiPuan İşlem başına 250 TL Toplam Maksimum Kazanç 1.000 TL MaxiPuan Geçerli E-Ticaret Siteleri Amazon.com.tr, Hepsiburada, İncehesap.com, n11, Pazarama, Trendyol Geçerli Kartlar Maximum Kredi Kartları

Ayrıntılı bilgi: maximum.com.tr’de.

Neden Maximum Kart Kullanmalı?

Yazın en gözde kıyafetlerini ya da yeni çıkan bir kozmetik ürününü internetten sipariş ederken Maximum Kart'ı tercih etmek avantajlı bir seçenek. İnternet üzerinden yapacağınız bu harcamalar, e-ticaret kampanyası kapsamında değerlendiriliyor ve size MaxiPuan kazanma fırsatı sunuyor. Böylece bir sonraki alışverişinizde biriken puanlarınızı kullanabiliyorsunuz.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer kıyafetlerin kumaşına dokunmadan, üzerinizde denemeden alamayanlardansanız ya da kozmetik ürünlerinin renklerini mağazada cildinizde test etmeyi seviyorsanız, bu kampanya size pek uymayabilir. Kampanya tamamen "e-ticaret" yani online alışverişler üzerine kurgulandığı için, sadece fiziksel mağazalardan alışveriş yapmayı tercih eden tüketiciler bu MaxiPuan fırsatından yararlanamayacaktır.