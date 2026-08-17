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Buharkent’te iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.Kaza, Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi’nde meydana geldi.

Buharkent’te iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki minibüs çarpıştı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Buharkent’te iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı 1

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan bir kişiyi kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Aydın Kazan
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