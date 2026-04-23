Bulanık'ta örnek davranış: Para dolu cüzdan sahibine teslim edildi

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan Mehmet Güneş, yolda bulduğu ve içinde para, cep telefonu ile önemli evraklar bulunan çantayı emniyet güçlerine teslim etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki bir market yakınlarında meydana geldi. Yolda bir kadın çantası bulan Mehmet Güneş, çantanın içerisinde yaklaşık 3 bin TL, cep telefonu ve çeşitli evraklar olduğunu fark etti.

VATANDAŞTAN DUYARLI DAVRANIŞ

Duyarlı vatandaş, vakit kaybetmeden Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek çantayı teslim etti. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemede, çanta içerisindeki evraklardan sahibinin Malazgirt ilçesine bağlı Çiçekli köyünde ikamet eden Rozerin Eser olduğunu belirledi. Bunun üzerine Eser, Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen teslim işleminde, çanta resmi tutanakla sahibine verildi.

Çantayı bulan Mehmet Güneş, "Yolda yürürken çantayı fark ettim. İçini kontrol ettiğimde önemli eşyalar olduğunu gördüm. Hiç düşünmeden en doğru yerin emniyet olduğunu bildiğim için direkt götürüp teslim ettim. Bu tür durumlarda herkesin aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

YOLDA BULDUĞU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli ise, "Vatandaşımız Mehmet Güneş'in sergilediği bu örnek davranış, toplumumuz adına gurur vericidir. Bu tür duyarlı hareketler hem güven duygusunu artırır hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirir. Kendisine teşekkür ediyor, bu davranışın herkese örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Çantasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Rozerin Eser ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çantamı kaybettiğimde çok üzülmüştüm. İçinde önemli eşyalarım vardı. Emniyetten arayıp bulunduğunu söylediklerinde çok sevindim. Çantamı bulup teslim eden Mehmet Güneş kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun."

23 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

