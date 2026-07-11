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Buldan’da makilik alanda yangın çıktı

Denizli’nin Buldan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Buldan’da makilik alanda yangın çıktı

Yangın, Denizli’nin Buldan ilçesi Boğazçiftlik mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğazçiftlik Mahallesi’ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü ekipleri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Buldan’da makilik alanda yangın çıktı 1

MAKİLİK ALANDAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Buldan’da makilik alanda yangın çıktı 2

Buldan’da makilik alanda yangın çıktı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli
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