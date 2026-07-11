Uygulamada kimlik kontrolü yapılan çocuğun babası ekiplere mukavemet gösterdi

Edinilen bilgiye göre, Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, yaya olarak ilerleyen S.C.U.'yu durdurarak kimlik istedi.

KİMLİK KONTROLÜ YAPILAN ÇOCUĞUN BABASI EKİPLERE MUKAVEMET GÖSTERDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından bir olumsuzluğa rastlanmazken, S.C.U. kimlik kontrolünün ardından bırakıldı. S.C.U.‘nun giderek durumu babası C.U.'ya anlatması üzerine şahıs motosikletle ekiplerin yanına gelerek, ‘çocuğuna kimlik sorulmasını' bahane ederek mukavemet gösterdi.

GÖZALTINA ALINARAK KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Ekiplerin müdahalesiyle baba C.U. ve S.C.U. gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ekiplerin yanına muayenesiz motoru ile gelen ve kask takmayan şahsa trafiğin ihlali maddelerince 8 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır