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Uygulamada kimlik kontrolü yapılan çocuğun babası ekiplere mukavemet gösterdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan ekiplerin durdurduğu ve kimlik kontrolünün ardından bıraktığı çocuğun babası, olay sonrası ekiplerin yanına giderek mukavemet gösterdi. Ekiplere zor anlar yaşatan baba gözaltına alınırken, trafiğin ilgili maddelerince 8 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamada kimlik kontrolü yapılan çocuğun babası ekiplere mukavemet gösterdi

Edinilen bilgiye göre, Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, yaya olarak ilerleyen S.C.U.'yu durdurarak kimlik istedi.

Uygulamada kimlik kontrolü yapılan çocuğun babası ekiplere mukavemet gösterdi 1

KİMLİK KONTROLÜ YAPILAN ÇOCUĞUN BABASI EKİPLERE MUKAVEMET GÖSTERDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından bir olumsuzluğa rastlanmazken, S.C.U. kimlik kontrolünün ardından bırakıldı. S.C.U.‘nun giderek durumu babası C.U.'ya anlatması üzerine şahıs motosikletle ekiplerin yanına gelerek, ‘çocuğuna kimlik sorulmasını' bahane ederek mukavemet gösterdi.

Uygulamada kimlik kontrolü yapılan çocuğun babası ekiplere mukavemet gösterdi 2

GÖZALTINA ALINARAK KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Ekiplerin müdahalesiyle baba C.U. ve S.C.U. gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ekiplerin yanına muayenesiz motoru ile gelen ve kask takmayan şahsa trafiğin ihlali maddelerince 8 bin 965 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Kayseri
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