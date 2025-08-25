HABER

Buldan’da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin kısa sürede müdahalelerin ardından kontrol altına alındı.

Denizli’nin Buldan ilçesi Girne Mahallesi Tekke Bölgesi Çanakçı mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bağ sahipleri yangına ilk müdahalede bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangına çok sayıda tanker, arazöz ve vatandaşlar tarafından sağlanan müdahalelerin ardından soğutma çalışmalarına başlanıldı.

(İHA)

