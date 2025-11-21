HABER

Bülent Arınç, cezaevinde ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'a "kızmadı ama kırıldı"

Cezaevinde görüşen Selahattin Demirtaş ile Bülent Arınç arasında kırgınlık oluştu. Ziyaretten sonra Arınç'ın anlattıkları üzerine Demirtaş tepkisini ortaya koymuş, siyasetçilerle görüşmeme kararı almıştı. Demirtaş'a kızmadığını ama kırıldığını belirten Arınç tekrar bir açıklama yaparak "Açıklamasında kullandığı ‘çarpıtma’ ve ‘uydurma’ ifadelerini kabul etmem mümkün değil" dedi.

Hazar Gönüllü

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyareti ses getirdi. Ziyaretin ardından Bülent Arınç, Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve "Size karşı kin duymuyorum" demek istediğini öne sürmüştü.

Yine Arınç'ın ifadelerine göre, Demirtaş ayrıca kendisine bundan sonrası için siyaset yapmayı düşünmediğini belirtmişti.

DEMİRTAŞ: "İMASINDA DAHİ BULUNMADIĞIM SÖZLER BANA MAL EDİLİYOR"

Arınç'ın bu açıklamalarının ardından Demirtaş sert bir açıklama yayınlayıp "Beni en çok zorlayan şeyse imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır" demişti.

"ÇARPITMA, UYDURMA, YANILTMA AMACIYLA YAPILAN VE BANA MAL EDİLEN DÜŞÜNCELER"

Kendi arkadaşları ve avukatları dışında siyasetçi ve avukatlarla görüşmeme kararını da duyuran Demirtaş şu ifadelerle dikkat çekmişti: "İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum."

ARINÇ'TAN YANIT GELDİ: "AKTARDIĞIM HİÇBİR CÜMLEDE ‘ÇARPITMA’ YA DA ‘UYDURMA’ YOK"

Demirtaş'ın bu çıkışı yanıtsız kalmadı. Demirtaş'ı ziyaretinin ardından izlenimlerini ve bazı anekdotları samimi bir şekilde kamuoyuyla paylaştığını belirten Arınç "Çok net bir şekilde söylemek isterim ki aktardığım hiçbir cümlede ‘çarpıtma’ ya da ‘uydurma’ yoktur. İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arınç şöyle devam etti:
"Kaldı ki görüşmemizin içeriğinin gizli kalması gerektiği noktasında aramızda ne görüşme esnasında ne de sonrasında herhangi konuşma geçmemiştir. Bugün açıklamasında kullandığı ‘çarpıtma’ ve ‘uydurma’ ifadelerini kabul etmem mümkün değil. 50 yıla yaklaşan siyasi hayatımda böyle bir şey vaki değildir; buna halel gelmesine müsaade edemem.

Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Onlar için çok üzgünüm…

"BİR İNSANIN ÖMRÜNDEN BU ŞEKİLDE 9 YILIN ALINMIŞ OLMASINI BİR TÜRLÜ ANLAYAMIYORUM"

Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerimi bugüne kadar siyasi atmosferden bağımsız olarak bir hukukçu gözüyle her daim ifade ettim. Sayın Demirtaş’ın içerisinde bulunduğu şartları çok iyi anlıyorum; bu yüzden de zaten ziyaretine gittim. Bir insanın ömründen bu şekilde 9 yılın alınmış olmasını bir türlü anlayamıyorum. Sayın Demirtaş da farkına varmalı ki bugün biçare iyi niyetliler ile maksatlı kötülerin arasında kalmış bulunuyoruz. Kendisinin içinde bulunduğu şartlardan kurtulması için iyilerin biraz daha güçlü olması lazım. Vicdanın, adaletin ve merhametin bugün çok daha konuşulur olması ve kalplerde yer etmesi lazım. Kin ve intikam duygularının atılıp onun yerine insanı, insan olarak kabul etmek, kul hakkını düşünmek ve ahirette hesap vermeyi akla getirmek lazım. Ben bunun için çalışıyorum.

"DEMİRTAŞ'A KIZMADIM AMA KIRILDIM"

Ben Sayın Demirtaş’a bugün kamuoyu ile paylaştığı fikirlerinden dolayı kızmıyorum ancak kırıldığımı da ifade etmek isterim. Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerim hala aynıdır. İnşallah en yakın zamanda ailesine ve sevdiklerine kavuşur."

