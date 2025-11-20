HABER

Bülent Arınç'ın anlattıklarından sonra Selahattin Demirtaş'tan yeni karar: "Başka yolu kalmadı"

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Demirtaş'ın adaylık düşünmediğini söylemiş ve "Erdoğan ile görüşüp, 'Size karşı kin duymuyorum' demek istiyor” demişti. Açıklama yapan Demirtaş “İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur" deyip siyasetçilerle görüşmeme kararı aldığını duyurdu.

Hazar Gönüllü

Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in 'hak ihlali' kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirtaş için "Tahliyesi hayırlı olur" demişti. Geçtiğimiz günlerde de eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Demirtaş'ı ziyaretinden sonra anlattıklarıyla dikkat çekmişti.

Arınç; Demirtaş'ın kendisine bundan sonrası için siyaset yapmayı düşünmediğini belirterek, Kobani protestolarında hayatını kaybeden Yasin Börü'nün uzaktan akrabası olduğunu anlattığını belirtmişti.

DEMİRTAŞ'TAN YENİ KARAR

Bu ifadeler kısa sürede geniş yankı uyandırırken Demirtaş "Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı" dedi.

Sosyal medyadan el yazısını paylaşan Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çelikten irade sağlar. Beni en çok zorlayan şeyse imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat sunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır, ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burda ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve herbirini düzeltmeye çalışmak bile aynı külfete dönüşüyor.

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı.

Hepinize içten selam, sevgilerimle..."

