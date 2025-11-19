Selahattin Demirtaş'tan 'adaylık' kararı! Tahliyesi gündemdeydi, Bülent Arınç anlattı

AİHM'in 'hak ihlali' kararı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tahliye edilmesi hayırlı olur" çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Selahattin Demirtaş'tan yeni bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını aktaran eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Fikir Coğrafyası YouTube kanalında önemli ifadeler kullandı.

Arınç'ın Demirtaş'la ilgili açıklamaları özetle şöyle:

DEMİRTAŞ: "YASİN BÖRÜ UZAKTAN AKRABAMIZ"

"Yani ben cinayetten dolayı beraat ettim. Kaldı ki orada bir şey daha öğrendim. Biz dedi aslen Bingöl'den geldik Elazığ'a. Aynı zamanda Yasin Börü de Bingöllüdür. Uzaktan da akrabamız vardır, akrabalığımız vardır dedi. Ben nasıl olur da bu katledilen insanlar karşısında acı duymam, üzüntü duymam? Ben bunlardan inanın habersizdim. Bu yapılan eylemlerin hiçbirisine katkıda bulunmadım. Sadece bir tweet veya açıklamadan bahsediliyor. O tweetle bu olaylar arasında çok zaman farkı var. Ondan dolayı da suçlanmamız doğru değil." dedi.

"TAHLİYE BİRAZ ZAMAN ALABİLİR"

Özet olarak bana dostluk içerisinde güzel şeyler söyledi. Herkes ertesi gün tahliye olacak zannediyordu. Ben dostlarıma belki biraz zaman alabilir demiştim. O da büyük bir ümitle eşi gelmiş beklemeye başlamış.

"KENDİSİNİ ÇOK OLGUNLAŞMIŞ OLARAK BULDUM"

"Dört gün geçince artık sen dön. İnşallah tahliye olursam o zaman gelirsin." demiş.

Bu da yüreğimi parçaladı. Doğrusu ben kendisini çok olgunlaşmış olarak buldum. Yani yaşanan olaylardan devletimiz adına, milletimiz adına, halkımız adına fevkalade iyi örnek olma arzusunu taşıyan bir insan olarak gördüm.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME TALEBİ VAR"

Sayın Erdoğan'la görüşme talebi var. Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi. Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyaseti tercih ettim. Terörü tercih etmedim. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim. Ben iyi bir siyasetçi olmaya çalıştım. Arkadaşlarımın yaptıklarından, söylediklerinden elbette sorumluluğum olabilir ama suçlandığım Kobani olaylarından dolayı ben hiçbir cinayetin içerisinde olmadım ama size karşı kin duymuyorum. Siz de devlete, millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu.

DEMİRTAŞ: "BUNDAN SONRA ADAYLIK DÜŞÜNMEM"

Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona. İnşallah dedim ben de kendisine ve vedalaştık."