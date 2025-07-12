Devlet Bahçeli'den Demirtaş hamlesi! Teşekkürlerini iletti, el yazısıyla yanıt geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın Süleymaniye’de düzenlediği silah bırakma töreninin ardından dikkat çeken bir adım attı. Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatını telefonla arayarak, önemli bir mesaj iletti.

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A: "SON DERECE KIYMETLİ VE ETKİLİ"

Serbestiyet'in haberine göre; Bahçeli, Demirtaş’a iletilmek üzere şu ifadeleri kullandı:

"Bu sonucun ortaya çıkmasında katkılarının son derece kıymetli ve etkili olduğunu düşünüyorum. Kendisine teşekkürlerimi, selam ve saygılarımı iletirseniz memnun olurum."

DEMİRTAŞ, EL YAZISI İLE SAYGILARINI İLETTİ

Bu mesaj, avukat aracılığıyla Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş’a ulaştırıldı. Demirtaş da cevaben kendi el yazısıyla bir not yazarak Bahçeli’ye teşekkürlerini, selam ve saygılarını iletti.