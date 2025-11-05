HABER

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş yorumu: "Yargı ne derse o olur"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, Selahattin Demirtaş ile ilgili, "Yargı ne derse o olur" açıklamasında bulundu.

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Yeni bir kavşağa kavuştuk. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Milli dayanışma kardeşlik komisyonu da toplantıları ile kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor." dedi.

"YARGI NE DERSE O OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demirtaş’la ilgili bir soruya, "Bu ülke bir yargı devletidir, yargı ne derse o olur" şeklinde cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla gözünü ve gönlünü bize çevirmiş tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum.

"CHP'NİN YANLIŞLARINI DÜZELTME KONUSUNDA İYİ BİR SINAV VERİLMİYOR"

Grubumuza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz şeref verdiniz diyorum. Gençler, şu coşkunuz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 4 yasama yılına oldukça yoğun gündemle başladık. Irak ve Suriye tezkeresi ana muhalefetin itirazına rağmen büyük bir ittifakla çıkarıldı. Bu teskereye kabul oyu veren vekillere teşekkür ediyorum. Bizim bir başka ülkenin egemenliğinde ve kaynaklarında gözümüz yok. Dost ülkelerin egemenliğine saygılıyız. Mehmetçiğimiz huzurun barışın ve istikrarın teminatı olmuştur. Bundan sonra da barışı dayanışmayı kardeşliği savunmaya devam edecektir. Türk bayrağı, dalgalandığı bütün coğrafyalarda daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek. Mehmetçiğimizin orada olmasından memnuniyet duyuyorlar. Teskereye karşı çıktıklarını gördük. CHP, saçma sapan argümanlarla kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Anlamak ve kabul etmek mümkün değil. CHP'nin yanlışlarını düzeltme konusunda iyi bir sınav verilmiyor. Yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor ama iş söz tutmaya gelince hemen geri vitese takıyor.

CHP'nin tezkereye hayır demesine şaşırmadık. Milletimiz de CHP'de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor. Ancak bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir. CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz. Özgür Özel kırdığı potlarla daha fazla kendini komik duruma düşürüyor. Deprem bölgesi hezeyanlarına bakanımız ve vekillerimiz gereken cevabı verecek. Bölgeye turist gibi yolları düşüyordu şimdi onu bile yapamıyorlar. Ne konutlardan ne de deprem bölgesinin nereden nereye geldiğinden haberleri var. Hızlı trenler daha yeni trenle tanışıyorlarsa belki 10 yıl sonra da deprem bölgesine yaptıklarımızın farkına varırlar. Biz milletimizin bölgemizin güvenliğini CHP'nin politikalarına bağlayamayız.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Tahriklere aldırmadan gizli açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Devletin başı olarak şahsımızın dirayetli tutumu, sayın Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin çalışmaları, devletimizin gayretleri ile Terörsüz Türkiye'ye emin adımlarla yürüyoruz. Son 2 haftada önemli gelişmeler yaşandı. Sayın Buldan ile sayın Sancar'ı Külliye'mizde kabul ederek yapıcı görüşme sağladık. Benzer kaygıları paylaştığımızı teyit ettik. Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir kavşağa kavuştuk. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Milli dayanışma kardeşlik komisyonu da toplantıları ile kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Farklı fikirlerin dile getirilmesini kıymetli görüyoruz. Komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. Komisyonumuzun yazacağı kapsamlı raporu ve önümüzdeki döneme dair belirleyeceği hukuki yol haritasını bu bakımdan önemsiyoruz. Biraz daha cesaretle, biraz daha gayretle, biraz daha özgüvenle, Allah’ın izniyle bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız.

"SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhur İttifakı olarak önce Terörsüz Türkiye sonra Terörsüz Bölge hedefine kavuşacağız. Başta FETÖCÜ alçaklar olmak üzere müflis oyunları deşifre eden sayın Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye muazzam kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak olan muteber Türkiye'nin nişanesidir. Komisyonumuzun ve aziz milletimizin desteği ile inşallah bu Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Son toplantımızdan bu yana birçok anlaşma genel kurulda görüşülerek uygun bulundu.

2026 bütçe teklifini Meclis'imize sunduk. Siyasi istikrarımızın ve kurumsal sürekliliğimizin göstergesidir. Fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması bu bütçenin temel sütunlarını teşkil ediyor. Dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz. 2026 yılı bütçesinde giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira gelirlerin 16 trilyon lira olacağını hesaplıyoruz. Bütçe açığını ortalama seviyeye yaklaştırıyoruz.

"HODRİ MEYDAN"

Girdiğimiz her seçim dünyanın en temiz seçimleri olmuştur. Her seçimde millet iradesi sandığa yansımış ve milletimiz kendi hür iradesi ile tercihini AK Parti'den yana kullanmıştır. Yok diktatörlükmüş yok otoriteymiş bunların hepsi safsata. Bu asılsız ithamlar ana muhalefet tarafından kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanılan iddialardır. Girdiğimiz her seçimde ne dedik; hodri meydan.

Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş son dakika
