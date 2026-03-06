HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kesinleşmiş 11'er yıl cezayla aranan 3 şahıs yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş 11'er yıl hapis cezalarıyla aranan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Kesinleşmiş 11'er yıl cezayla aranan 3 şahıs yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Oğuzeli ilçesinde cinsel istismar suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş. isimli şahıs ile yağma suçu başta olmak üzere 17 farklı suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.T. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devrilen hafriyat kamyonunun şoförü öldüDevrilen hafriyat kamyonunun şoförü öldü
Iğdır’da kaçak keklik avcılarına 175 bin TL cezaIğdır’da kaçak keklik avcılarına 175 bin TL ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

ABD basınından dengeleri değiştirebilecek 'Rusya' iddiası

ABD basınından dengeleri değiştirebilecek 'Rusya' iddiası

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.