HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'e o görüntüler üzerinden yüklendi: "Utanarak izledim"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Melih Gökçek'i adliyeye girerken ağzında sakızla verdiği görüntüler üzerinden eleştirdi. Arınç, Gökçek'in o anları için "utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum" ifadesinde bulundu.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'e o görüntüler üzerinden yüklendi: "Utanarak izledim"
Doğukan Akbayır

Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikah töreninde açıklamada bulunan Bülent Arınç, Gökçek'in ifade vermek için geldiği Ankara Adliyesi'ne sakız çiğneyerek girmesini sert sözlerle eleştirdi.

Bülent Arınç tan Melih Gökçek e o görüntüler üzerinden yüklendi: "Utanarak izledim" 1

“UTANARAK İZLEDİM"

Bülent Arınç, katıldığı törende yaptığı konuşmada isim vermeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hedef aldı.

Bülent Arınç tan Melih Gökçek e o görüntüler üzerinden yüklendi: "Utanarak izledim" 2

Gökçek'in adliyeye gittiği sıradaki görüntüsüne değinen Arınç, şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum.”

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD ve Çin arasında yeni gerilim! Pekin kanıt istediABD ve Çin arasında yeni gerilim! Pekin kanıt istedi
Yer altı tesislerinde tespit edildi! İran'ın planı ABD'yi köşeye sıkıştırdıYer altı tesislerinde tespit edildi! İran'ın planı ABD'yi köşeye sıkıştırdı

Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Ahmet Davutoğlu Bülent Arınç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal'a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..."

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal'a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..."

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.