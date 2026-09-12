Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'e o görüntüler üzerinden yüklendi: "Utanarak izledim"

Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikah töreninde açıklamada bulunan Bülent Arınç, Gökçek'in ifade vermek için geldiği Ankara Adliyesi'ne sakız çiğneyerek girmesini sert sözlerle eleştirdi.

“UTANARAK İZLEDİM"

Bülent Arınç, katıldığı törende yaptığı konuşmada isim vermeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i hedef aldı.

Gökçek'in adliyeye gittiği sıradaki görüntüsüne değinen Arınç, şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum.”