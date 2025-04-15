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Bülent Turan'ın CHP benzetmesi olay oldu: "Kapatılsın, kayyum atansın diye kampanya mı yapalım?"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan imza kampanyasını eleştirdi "İmza kampanyasıyla adam mı salınır Allah aşkına?" diyen Turan dikkat çeken bir benzetmede de bulundu. "Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım. Olur mu? Kayyum atansın CHP'ye. İmza kampanyasını verin. Olur mu? Her şeyin bir adabı, usulü var" diyen Turan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bülent Turan'ın CHP benzetmesi olay oldu: "Kapatılsın, kayyum atansın diye kampanya mı yapalım?"
Devrim Karadağ

Çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e giden İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Karabük Valiliğinde Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen toplantıya katıldı. Yeni kanunun belediyelere sorumluluklar yüklediğini anımsatan Bakan Yardımcısı Turan, "Sokakta sahipsiz hayvan olmamasını istiyoruz. Belediyelerimizin binde beş bütçelerinden pay ayırması gibi varsa bakımevi büyütmesi gibi yoksa yapması gibi birtakım özel hükümler getiriyor" dedi.

"SOKAK ACZİYETTİR"

Valilik ziyaretinin ardından partisinin Karabük İl Başkanlığını ziyaret eden Turan burada yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

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Turan, şunları kaydetti:

"Adam dün demiş ki, 'Savaşa hazır mısınız?' Bu laf olacak laf mı? Miting yapıyor, savaşacağız diyor. Düşman toprağında mısın? Kimle savaşıyorsun? Çıkar üniforma giy derler adama. Bunun adı muhalefet mi? Bunun Türkiye'nin demokrasisine, siyasetine, gelişimine katkısı var mı? Siyasi polemik olur, rekabet olur, tartışma olur ama savaş ne demek? Sokağa çağırmak ne demek? Sokak acziyettir, beceriksizliktir.

"KORKUMUZ YOK. AMA ÜLKEYE YAZIK"

Grup Başkanvekili ne için var? Grup toplantısı ne için var, mitingler ne için var, Meclis kürsüsü ne için var? Ne demek sokağa çağırmak? Biz neler gördük? Neler geçirdik?
Korkumuz yok. Ama ülkeye yazık. Hatırlayın, Sayın Erdoğan hapse atıldığında sokak mı dedi? Sabredin dedi. Beraber yürüyeceğiz dedi. Erbakan Hoca'nın partisi kapatıldı. Sokağa çıkın mı dedi? Adnan Menderes asıldı. Menderes sokağa mı çıkın dedi? Her hukukun karşısında, her mahkeme kararının karşısında sokağa çıkın denilebilir mi?"

AA-20250414-37633210-37633206-ICISLERI_BAKAN_YARDIMCISI_TURAN_KARABUKTE_SAHIPSIZ_HAYVANLARA_ILISKIN_KONUSTU

"BİZ DE CHP KAPATILSIN KAMPANYASI MI YAPALIM?"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan imza kampanyasını eleştiren Turan, “İmza kampanyasıyla adam mı salınır Allah aşkına? Biz de CHP kapatılsın kampanyası yapalım. Olur mu? Kayyum atansın CHP'ye. İmza kampanyasını verin. Olur mu? Her şeyin bir adabı, usulü var" diye konuştu.

YAPTIĞI BENZETME GÜNDEM OLDU

Turan'ın bu sözleri gündem olurken; sosyal medyada da geniş yankı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Turan CHP
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