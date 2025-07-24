Bulgaristan'dan türk vatandaşlarına vize müjdesi: 5 yıllık schengen vizesi dönemi başlıyor! Schengen vizesi almak kolaylaşacak mı? İlk defa schengen vizesi alanların şansı var mı?

Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikasında önemli bir değişikliğe gitti. 15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile Türk vatandaşları, Bulgaristan'a seyahatlerinde daha uzun süreli vize alabilme imkanına kavuştu.

BULGARİSTAN TURİZM BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş'un yaptığı açıklamaya göre, "Bu, 3 aylık ve 6 aylık vizelerin yanı sıra artık 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık vizelerin de verilebileceği anlamına geliyor."

Bu karar, özellikle sık sık Bulgaristan'a seyahat eden Türk vatandaşları için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Bakan Borşoş, "Yeni uygulama, vize verilmesini tamamen kolaylaştıracak bir gelişmedir. Türkiye ile vize uygulamaları, özellikle turizm alanında bizim için son derece önemlidir. Bu vize uygulamalarının hafifletilmesi, vize süresiyle ülkede kalış süresinin daha kolay ve hızlı bir şekilde düzenlenmesini mümkün kılacak ve bu da özellikle turizm alanında ilişkilerimizi kolaylaştıracaktır."

SCHENGEN VİZESİ KURALLARINA UYANLAR İÇİN KOLAYLIK SAĞLANABİLİR

Avrupa Komisyonu da geçtiğimiz haftalarda Türk vatandaşları için Schengen vizesi başvuru sürecini kolaylaştırmaya yönelik bir adım atmıştı. Bu kapsamda, daha önce Schengen vizesi almış ve vize kurallarına uygun davranmış olan Türk vatandaşlarına yönelik bazı kolaylıklar sağlanacak. Örneğin, önceki vizesinin bitiş tarihinden itibaren bir yıl içinde yeniden vize başvurusunda bulunan kişilerin başvuruları daha hızlı bir şekilde değerlendirilecek.

İLK DEFA VİZE ALANLAR NE OLACAK?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi kolaylaştırması konusundaki belgesini üye ülkelere gönderdiğini duyurmuştu. Bu belge, ilk defa vize alanlara ikinci başvurularında 6 aya kadar, sonra 1 yıla kadar, ardından 2 yıla kadar, daha sonra 3 yıla ve en sonunda 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanını öngörüyor.