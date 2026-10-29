HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bulgaristan duyurdu: "Karadeniz’de üç deniz dronuyla vurulan konteyner gemisi battı"

İçerik devam ediyor

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısı açıklarında dün 3 deniz dronuyla vurulan Yunanistan’a ait Liberya bayraklı "Contship Jet" gemisinin battığı bildirildi. Saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Bulgaristanlı yetkililer, dün ülkenin Karadeniz kıyısı açıklarında üç deniz dronuyla düzenlenen saldırıda hasar gören Yunanistan’a ait Liberya bayraklı ve "Contship Jet" adlı konteyner gemisinin battığını bildirdi. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre, gemideki konteynerlerin bazılarında lityum iyon piller, yanıcı sıvılar, gazlar ve diğer tehlikeli maddeler bulunuyordu. Donanma ekipleri, Bulgaristan’ın karasularındaki çeşitli noktalardan numuneler aldıktan sonra herhangi bir kirlilik belirtisine rastlanmadığını bildirdi.

Bulgaristan duyurdu: "Karadeniz’de üç deniz dronuyla vurulan konteyner gemisi battı" 1

"SALDIRIYI ENGELLEYEMEDİK"

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kiril Mihaylov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede görev yapan Fransız deniz devriye uçaklarının muhtemel bir saldırıya ilişkin yetkililere uyarıda bulunduğunu belirtirken, saldırıyı engelleyemediklerini kaydetti.

Bulgaristan duyurdu: "Karadeniz’de üç deniz dronuyla vurulan konteyner gemisi battı" 2

Saldırı anına ait görüntüler ise sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey yetkilileri görüntülere ilişkin değerlendirmelerinde, saldırıda kullanılan dronların Rusya’ya ait Murena-300S tipi deniz dronlarının bir varyantı olduğunu öne sürdü. Bölge ülkelerinin Karadeniz’deki denizcilik faaliyetlerini tehlikeye atmakla suçladığı Moskova yönetimi, bölgedeki son saldırılara ilişkin suçlamaları reddediyor.

Bulgaristan duyurdu: "Karadeniz’de üç deniz dronuyla vurulan konteyner gemisi battı" 3

KÖSTENCE LİMANI'NA DOĞRU SEYREDİYORDU

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov dün yaptığı açıklamada, konteyner gemisine Karadeniz kıyısı açıklarında saldırı düzenlendiğini belirterek, "Bir konteyner gemisi, Şabla’nın yaklaşık 21 deniz mili güneydoğusunda 3 deniz dronuyla vuruldu" demişti.
Yunanistan tarafından işletilen konteyner gemisi, İsrail’in Hayfa Limanı’ndan Romanya’nın Köstence Limanı’na doğru seyrediyordu. Gemideki 14’ü Filipinli, 4’ü Ukraynalı olmak üzere 18 mürettebatın tamamı Bulgaristan donanmasına ve sınır polisine ait gemiler tarafından kurtarılmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ataşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişi kortej yürüyüşünde buluştuAtaşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişi kortej yürüyüşünde buluştu
DMM'den İsrail'deki seçimlere müdahale iddialarına yalanlamaDMM'den İsrail'deki seçimlere müdahale iddialarına yalanlama

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Karadeniz gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Kapadokya'da peribacası çöktü: 3 ölü!

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Milli Takım'da tarihi kriz! Oyuncular, Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

Sette çıplak sahneleri çekilirken onları fark etti! Çok sinirlendi

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.