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Bulgaristan'ın avroya geçişi protesto edildi, göstericilerle polis birbirine girdi

Bulgaristan’ın parasal sisteminde 1 Ocak 2026’ya planlanan avroya geçiş, başkent Sofya’da protesto edildi. Protestocular ile polis arasında gösteri sırasında çıkan gerginlik çatışmalara dönüştü.

Bulgaristan'ın avroya geçişi protesto edildi, göstericilerle polis birbirine girdi

Bulgaristan'da 240 üyeli parlamentonun 10 milletvekiliyle en küçük grubu olan popülist “Veliçie” (Yücelik) Partisinin inisiyatifindeki göstericiler, Sofya’da Avrupa Parlamentosu (AP) Temsilciliği önünde toplandı.

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GERGİNLİK ÇATIŞMALARA DÖNÜŞTÜ

Göstericiler, Bulgaristan’ın 2007 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) aleyhine slogan atarak ulusal para birimi levadan vazgeçilmemesi için çağrıda bulundu. Protestocular ile polis arasında gösteri sırasında çıkan gerginlik çatışmalara dönüştü.

ğm

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Bulgaristan avro
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