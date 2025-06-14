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Bunaltıcı sıcaklıklar yerini rüzgara bırakacak: Sıcaklıklar düşüyor... Kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarıları peş peşe geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Bunaltıcı sıcaklıklar yerini rüzgara bırakacak: Sıcaklıklar düşüyor... Kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarıları peş peşe geldi!
Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağış
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