Emekliye ayrılan 41 yıllık öğretmen, okulundan alkışlarla uğurlandı

Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nde görev yapan 41 yıllık Matematik Öğretmeni Emine Sınmaz, meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı.

EMEKLİ OLAN ÖĞRETMENE DUYGULANDIRAN UĞURLAMA

Sınmaz için okul yönetimi ve öğrencileri tarafından dün sürpriz veda programı düzenlendi. Ders zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkan Sınmaz, okul koridorunda öğrencilerin oluşturduğu alkış koridoruyla karşılaştı.



Öğrencilerinin alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde ilerleyen Sınmaz, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, 41 yıl boyunca verdikleri emek ve eğitim için öğretmenlerine alkış ve tezahüratlarla teşekkür etti. Sınmaz, öğrencileri ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde okuldan uğurlandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır