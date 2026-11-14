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Sanatçı Adnan Şenses’in kızı Arzum Şenses siyasete atıldı: AK Parti’ye katıldı

Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarından merhum Adnan Şenses’in kızı Arzum Şenses, AK Parti’ye üye oldu. Şenses’in üyelik rozetini, AK Parti Denizli Milletvekili ve önceki dönem TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan taktı.

Sanatçı Adnan Şenses’in kızı Arzum Şenses siyasete atıldı: AK Parti’ye katıldı
Mustafa Fidan

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Bodrum’da gerçekleştirilen programda yeni üye katılımı yaşandı.

Sanatçı Adnan Şenses’in kızı Arzum Şenses siyasete atıldı: AK Parti’ye katıldı 1

SANATÇI ADNAN ŞENSES’İN KIZI AK PARTİ’YE KATILDI

Merhum sanatçı Adnan Şenses’in kızı Arzum Şenses, Yalıkavak’ta düzenlenen buluşmada AK Parti’ye katıldı. Şenses’in üyelik rozetini AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan takarken, programa AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene ve teşkilat mensupları da katıldı.

Sanatçı Adnan Şenses’in kızı Arzum Şenses siyasete atıldı: AK Parti’ye katıldı 2

"PARTİMİZE KATILMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Seha Ergene, Arzum Şenses’in partiye katılımından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Türk müziğinde kendine özgü sesi ve yorumuyla iz bırakan merhum Adnan Şenses’in kıymetli kızı Arzum Şenses’in aramıza katılmasından memnuniyet duyuyoruz. Milletvekilimiz Sayın Cahit Özkan’ın üyelik rozetini taktığı Arzum Hanım’a 'Hoş geldiniz' diyor, yeni yol arkadaşlığımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Bu vesileyle eserleriyle milletimizin gönlünde yer edinen merhum sanatçımız Adnan Şenses’i de rahmet ve saygıyla anıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Şenses ak parti
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