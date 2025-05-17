HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bungalov tatili kabusa döndü: 4 yaşındaki çocukları havuzda boğuldu!

Sakarya'da bir bungolavda tatil yapmak isteyen aile kabusu yaşadı. Ailenin 4 yaşındaki çocukları havuza düşerek boğuldu. Yaklaşık 10 dakika boyunca suda kalan çocuk, ailesi tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Bungalovun ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Bungalov tatili kabusa döndü: 4 yaşındaki çocukları havuzda boğuldu!

Sakarya’nın Sapanca ilçesine tatile gelen ailenin 4 yaşındaki çocukları, ailesinin fark etmediği bir anda havuza düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilerek havuzdan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bungalovun ruhsatının bulunmadığı ve müşteri girişlerini Kimlik Bildirim Sistemi’ne zamanında yapmadığı da tespit edildi.

SAPANCA'DA ACI OLAY

AW457148_01

Acı olay, Muradiye Mahallesi’nde bulunan G.H. isimli bir bungalov tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (4) isimli çocuk ailesiyle beraber konakladığı bungalovun içerisinde, ailesinin fark etmediği bir anda havuza düştü.

10 DAKİKA SUDA KALDI

AW457148_02

Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilerek sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İŞLETMENİN RUHSATI YOKMUŞ!

Öte yandan, olayın meydana geldiği G.H. isimli işletmenin geçici ruhsatının 31.12.2024 tarihi itibari ile iptal edildiği ve şu anda da ruhsatının bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca, müşteri girişlerini de Kimlik Bildirim Sistemi’ne (KBS) de zamanında yapmadığı tespit edilen işletme ile alakalı idari işlem başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye meclisinde ortalık karıştı! Gergin anlar yaşandıBelediye meclisinde ortalık karıştı! Gergin anlar yaşandı
Gazze’de can kaybı 53 bin 272'ye yükseldiGazze’de can kaybı 53 bin 272'ye yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sapanca bungalov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakip ile anlaşma sağladı! Jose Mourinho'ya bir şok daha...

Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakip ile anlaşma sağladı! Jose Mourinho'ya bir şok daha...

Erdoğan: '30 milyar dolarlık doğalgaz keşfettik’

Erdoğan: '30 milyar dolarlık doğalgaz keşfettik’

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu

Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

2,5 tonluk aracın altında kaldı! Dakikalarca kurtaramadılar...

2,5 tonluk aracın altında kaldı! Dakikalarca kurtaramadılar...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.