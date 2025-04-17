Bungalovdaki gizli kamera skandalında yeni gelişme! Görüntüler işletme sahibinin cep telefonunda

Ramazan Bayramı tatilinde Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki konaklama mekanı bungalovda kalmaya giden bir aile, odanın ampülü içerisinde yerleştirilmiş bir gizli kamera tespit etmiş ve şikayetçi olmuştu. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan incelemelerde yeni bir gelişme yaşandı.

GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İŞLETME SAHİBİNİN CEP TELEFONUNDA

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K'nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

SKANDAL OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ BUNGALOV SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ

Sapanca ilçesinde iki kişinin ‘özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandığı gizli kamera skandalının meydana geldiği bungalov ilçe belediyesinin zabıta ekiplerince süresiz olarak mühürlendi.

Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ile T.S. (48) gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini öne sürse de, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmışlardı.

(İHA)