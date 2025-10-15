Bunu kimse beklemiyordu! Bükülme testine girdi, bir anda dumanlar içinde kaldı

Google’ın yeni nesil katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Popüler YouTuber JerryRigEverything’in dayanıklılık testinde cihaz, bataryasının şişmesiyle beraber bir anda dumanlar içinde kaldı. İşte detaylar...

DUMANLAR ÇIKARDI, YANGIN ALARMI DA ÇALIŞTI

YouTuber JerryRigEverything (gerçek adıyla Zack Nelson), Google’ın katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold'u dayanıklılık testine tabi tuttu. Ancak telefonu kırdıktan sonra bükülme testini çekerken cihazın bataryası şişmeye, aşırı ısınmaya ve sonunda duman çıkararak yakınlardaki yangın alarmını çalıştırmaya başladı. Testin sonunda telefon, kömürleşerek kullanılmaz hâle geldi.

JerryRigEverything, telefona olağanüstü düzeyde stres uyguladı. Cihazı tamamen açık durumdayken ters yönde bükerek kırdı; batarya ise telefonun kırılmış kısmına ekstra kuvvet uygulayıp ekranı adeta kendine doğru katladığında şişmeye başladı. Bu, günlük kullanımda hiçbir kullanıcının karşılaşmayacağı bir senaryo olsa da JerryRigEverything’in iddiasına göre, böylesi bir olay ekstrem koşullar altında bile sıra dışı.

"DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM, İLK OLDU"

JerryRigEverything, "10 yıldır telefonların dayanıklılığını test ediyorum ama daha önce hiçbir akıllı telefonun patladığını görmemiştim. Pixel 10 Pro Fold, dumanlar içinde kalan ilk telefon oldu.” dedi.

JerryRigEverything, bunun “aşırı bir test” olduğunu kabul etse de “Son 10 yılda piyasaya çıkan her ana akım akıllı telefonu aynı testlerden geçirdim. Fakat yangın alarmını çalıştıracak kadar büyük bir başarısızlıkla ilk kez karşılaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

TASARIM HATASI OLMAYABİLİR

iFixit’ten Elizabeth Chamberlain ise The Verge’e yaptığı açıklamada olaya temkinli yaklaşarak, “Bir batarya yangını dramatik bir olay olsa da bunun Pixel 10 Pro Fold’un tasarımında bir hata olduğuna işaret ettiğini düşünmüyoruz. ‘Termal kaçak’ olasılığı, lityum iyon bataryaların doğasında var. Zack’in telefonu açmadan önce bataryayı boşaltmamış olması muhtemel (Çoğu yeni telefon kutudan %60’tan fazla şarjla çıkar). Biz genellikle bataryayı %25’in altına düşürmeyi öneriyoruz ama Zack’in cihazlara uyguladığı aşırı stres göz önüne alındığında bu bile fazla olabilir.” ifadelerini kullandı.