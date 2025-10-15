HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Bunu kimse beklemiyordu! Bükülme testine girdi, bir anda dumanlar içinde kaldı

Google’ın yeni nesil katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold, ilginç bir olayla gündeme geldi. YouTuber JerryRigEverything'in dayanıklılık testine giren Pixel 10 Pro Fold, testte beklenmedik bir şekilde duman çıkarmaya başladı.

Bunu kimse beklemiyordu! Bükülme testine girdi, bir anda dumanlar içinde kaldı
Enes Çırtlık

Google’ın yeni nesil katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Popüler YouTuber JerryRigEverything’in dayanıklılık testinde cihaz, bataryasının şişmesiyle beraber bir anda dumanlar içinde kaldı. İşte detaylar...

DUMANLAR ÇIKARDI, YANGIN ALARMI DA ÇALIŞTI

YouTuber JerryRigEverything (gerçek adıyla Zack Nelson), Google’ın katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold'u dayanıklılık testine tabi tuttu. Ancak telefonu kırdıktan sonra bükülme testini çekerken cihazın bataryası şişmeye, aşırı ısınmaya ve sonunda duman çıkararak yakınlardaki yangın alarmını çalıştırmaya başladı. Testin sonunda telefon, kömürleşerek kullanılmaz hâle geldi.

Bunu kimse beklemiyordu! Bükülme testine girdi, bir anda dumanlar içinde kaldı 1

JerryRigEverything, telefona olağanüstü düzeyde stres uyguladı. Cihazı tamamen açık durumdayken ters yönde bükerek kırdı; batarya ise telefonun kırılmış kısmına ekstra kuvvet uygulayıp ekranı adeta kendine doğru katladığında şişmeye başladı. Bu, günlük kullanımda hiçbir kullanıcının karşılaşmayacağı bir senaryo olsa da JerryRigEverything’in iddiasına göre, böylesi bir olay ekstrem koşullar altında bile sıra dışı.

"DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİM, İLK OLDU"

JerryRigEverything, "10 yıldır telefonların dayanıklılığını test ediyorum ama daha önce hiçbir akıllı telefonun patladığını görmemiştim. Pixel 10 Pro Fold, dumanlar içinde kalan ilk telefon oldu.” dedi.

JerryRigEverything, bunun “aşırı bir test” olduğunu kabul etse de “Son 10 yılda piyasaya çıkan her ana akım akıllı telefonu aynı testlerden geçirdim. Fakat yangın alarmını çalıştıracak kadar büyük bir başarısızlıkla ilk kez karşılaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Bunu kimse beklemiyordu! Bükülme testine girdi, bir anda dumanlar içinde kaldı 2

TASARIM HATASI OLMAYABİLİR

iFixit’ten Elizabeth Chamberlain ise The Verge’e yaptığı açıklamada olaya temkinli yaklaşarak, “Bir batarya yangını dramatik bir olay olsa da bunun Pixel 10 Pro Fold’un tasarımında bir hata olduğuna işaret ettiğini düşünmüyoruz. ‘Termal kaçak’ olasılığı, lityum iyon bataryaların doğasında var. Zack’in telefonu açmadan önce bataryayı boşaltmamış olması muhtemel (Çoğu yeni telefon kutudan %60’tan fazla şarjla çıkar). Biz genellikle bataryayı %25’in altına düşürmeyi öneriyoruz ama Zack’in cihazlara uyguladığı aşırı stres göz önüne alındığında bu bile fazla olabilir.” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...
Menteşe'de zincirleme trafik kazasıMenteşe'de zincirleme trafik kazası
Anahtar Kelimeler:
youtube yangın Google YouTuber katlanabilir telefon duman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.