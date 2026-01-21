HABER

Burak Tuncel suikast anı kamerada! Maskeleriyle araçtan inip, 37 kurşun sıkmışlar

Devrim Karadağ

Kağıthane'de aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Burak Tuncel suikastıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Aralarında 18 yaşından küçük iki kişinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, 6 isim tutuklandı. Öte yandan saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir anda araçtan çıkan siyah giyinimli ve maskeli iki kişinin güpegündüz Tuncel'in bulunduğu aracı kurşun yağmuruna tuttuğu görülüyor.

İstanbul'daki dehşete düşüren olay, 15 Ocak Perşembe günü saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2’si kalaşnikofla Tunçel’e ateş açtı. 37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

37 KURŞUN SIKTILAR

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde çevrede 37 mermi kovanı bulundu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Halk TV'deki habere göre; silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Siyah giyinimli ve maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

Soruşturma kapsamında aralarında 18 yaşından küçük iki kişinin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

12 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kulak, boyun, göğüs, omuz ve sırtına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden Burak Tunçel’in ise yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu bilgisine ulaşıldı. Tunçel’in poliste 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 12 kaydı olduğu ortaya çıktı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

