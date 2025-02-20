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  4. Burası İstanbul ama o bir barakada hayatta kalma mücadelesi veriyor! Yaşlı adamın durumuna vatandaş dayanamadı

Burası İstanbul ama o bir barakada hayatta kalma mücadelesi veriyor! Yaşlı adamın durumuna vatandaş dayanamadı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.02.2025 14:25
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İstanbul Büyükçekmece’de kalacak yeri olmadığı için metruk bir barakada yaşam mücadelesi veren yaşlı adamı gören vatandaş, hemen yetkililere haber verdi. Aç susuz, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan yaşlı adam için Büyükçekmece Belediyesi devreye girdi. Belediye ekipleri, onu bulunduğu noktadan alarak önce kişisel bakımlarını yaptı, ardından sıcak bir yemekle karnını doyurdu.

Burası İstanbul ama o bir barakada hayatta kalma mücadelesi veriyor! Yaşlı adamın durumuna vatandaş dayanamadı

Büyükçekmece ilçesinde kalacak yeri olmadığı için metruk bir barakada hayatını sürdürmeye çalışan yaşlı bir vatandaşı fark eden duyarlı vatandaş, durumu Büyükçekmece Belediyesi'ne bildirdi.

BELEDİYE EKİPLERİ YEMEK İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

Harekete geçen belediye ekipleri, yaşlı adamı bulunduğu noktadan alarak öncelikle kişisel bakımlarını ve yemek ihtiyacını karşılayacağı öğrenildi.

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BARAKA YAŞAMA ELVERİŞLİ HALE GETİRİLECEK

Ardından yaşlı amcanın yaşadığı barakayla ilgili durum tespiti yapılarak, yaşama elverişli hale getirmek üzere çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükçekmece sokak belediye vatandaş
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