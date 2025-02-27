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"Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" demiş ve cinsel saldırıda bulunmuştu! Polis hakkında karar verildi

27.02.2025 19:06
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İzmir'de 32 yaşındaki kadına, polis tarafından cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Açığa alınan polis hakkında karar verildi. Polis memuru hakkında 'Cinsel saldırı' ve 'Konut dokunulmazlığı ihlal' suçlarından indirimsiz 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında Ay'ı tabancayla yaralayan Büşra Karademir ise beraat etti.

"Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" demiş ve cinsel saldırıda bulunmuştu! Polis hakkında karar verildi

Olay, 31 Ocak 2024 günü saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 Sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu olan, ikinci kez evlendiği Cenk Karademir ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma davası 2 Şubat'ta görülecek B.K., iddiaya göre, eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasına basarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, B.K.'yı alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü.

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"BURAYA BÖYLE GÜZEL KADINLAR GELMİYOR"

Soruşturma kapsamında B.K., ifadesinde, yaşananları anlattı. B.K.'nın iddiasına göre, emniyette polis memuru Süleyman Ay, "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" diyerek şeker verdi, ardından yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra B.K.'yı, ekip otosuna bindi. B.K., Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile evine götürüldü. Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek B.K.'nın evine girdi. İddiaya göre, polis memuru Ay, tabancası ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne bırakıp B.K.'yı köşeye sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. B.K., Ay'ı engellemeye çalışıp, eline geçirdiği aynanın üzerindeki tabancayı ateşledi. Polis memuru Ay, karnından yaralandı. Balkona çıkan B.K. da "Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum" diye bağırarak yardım istedi. Polis memuru Ay, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası B.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis memuru Ay, açığa alındı. B.K. ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede; Süleyman Ay'ın 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'Zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen duruşmada iddia makamı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada B.K.'nın bu suçu tacizi önlemek amacıyla işlediğinden dolayı beraati talep edilirken, Süleyman Ay'ın konut dokunulmazlığını ihlali ve sarkıntılık boyutuna varan cinsel davranışlarda suçlarından cezalandırılması istendi.

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"RIZASI DAHİLİYLE İÇERİ GİRDİM"

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya müşteki- sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan B.K.'nın avukatı Şule Ak, esas hakkındaki mütalaaya katıldıklarını belirtti. Ay'ın avukatı Emrullah Aksakal ise müvekkilinin beraatini talep etti. Duruşmada söz verilen B.K., Süleyman Ay'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Süleyman Ay da "Evine bırakırken kapıyı açmakta zorlandı. 'Kapının arkasında sıkıntı var, bakabilir misiniz?' dedi. O sırada hayatı benim sorumluluğumda olduğu için rızası dahiliyle ayakkabımla içeri girdim. Sonra saldırıya uğradım. Sağlığım gitti. Mağdur olan benim" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık Ay 'Cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Süleyman Ay'a toplam indirimsiz olarak 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, B.K.'nın üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip, beraatine karar verdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İzmir cinsel saldırı
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