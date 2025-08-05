Burçlara göre doğal taşlar

Astroloji, her burcun kendine has bir enerjisi, elementi ve yaşam bakışı olduğunu söyler. Doğal taşlar ise bu astrolojik enerjileri dengelemek, güçlendirmek veya şifalandırmak için binlerce yıldır kullanılan güçlü araçlardır.

İşte astrolojiye göre her burçlara uyumlu doğal taşlar ve etkileri!

Koç Burcu: Hematit

Koç burcu ateş elementiyle bağlantılıdır; enerjik, cesur ve bazen sabırsızdır. Karnelyan taşı motivasyon artırır, özgüveni güçlendirir. Lal taşı tutkuyu beslerken, hematit fazla enerjiyi dengeleyerek huzur verir. Koç burcuna en uygun taş ise hematit olarak karşımıza çıkar. Hematit, dürtüselliği dengeler, odaklanmayı ve sakinliği artırır.

Boğa Burcu: Pembe Kuvars

Boğalar güven, sadakat ve huzura önem verir. Zümrüt sevgi enerjisini yükseltirken, pembe kuvars kalp çakrasını açar ve duygusal yaraları iyileştirir. Akik, Boğa'nın maddi güvence ihtiyacını dengeler. Pembe Kuvars Boğa’ya en uygun taştır. Sevgi ve huzur enerjisiyle kalp çakrasını yumuşatır, duygusal istikrar sağlar.

İkizler Burcu: Akik

Zihinsel açıdan aktif, meraklı ve iletişimi güçlü İkizler için sitrin zihni berraklaştırır ve pozitiflik getirir. Akuamarin ise duygusal denge sağlar. Akik taşı, enerjiyi toplamak ve odaklanmak için faydalıdır. Akik taşının İkizler için daha uygun olduğu söylenir.

Yengeç Burcu: Ay Taşı

Hassas ve sezgisel Yengeç burcu için ay taşı, içsel huzuru ve sezgileri artırır. Pembe kuvars duygusal şefkati desteklerken, selenit negatif enerjilerden arındırır ve ruhsal temizlik sağlar. Özellikle Ay Taşı’nın Yengeç’e iyi geldiği ve “iç huzur, duygusal dengelenme ve sezgisel güçler” kazandırdığı söylenir.

Aslan Burcu: Kaplangözü

Kendine güvenen ve lider ruhlu Aslanlar için sitrin, başarı ve bolluk taşır. Kaplangözü özgüveni pekiştirir ve koruyucu enerjisiyle tanınır. Kuvars kristali, tüm çakraları dengeleyerek enerjiyi yükseltir. Özellikle Kaplangözü taşı, enerji akışını dengeleyip bireye içsel huzur verir.

Başak Burcu: Yeşim

Titiz ve analitik Başaklar için amazonit, zihinsel denge ve huzur getirir. Yeşim taşı şifa ve uyum sağlar. Akik, stres azaltır ve topraklama sağlar. Başak burcu için en uygun doğal taşlardan biri Yeşimdir. Yeşim taşı, ruhun rahatlamasını sağlar, dinginlik verir ve stres seviyesinin azalmasına yardımcı olur.

Terazi Burcu: Aventurin

Denge ve estetik arayan Teraziler için lapis lazuli, içsel bilgelik ve doğru karar alma yeteneğini artırır. Aventurin şans ve fırsat taşırken, pembe kuvars ilişkilerde sevgi ve uyumu destekler. Aventurin ayrıca zorlayıcı durumlarda içsek bir denge kurulmasını sağlayarak bireye destek olur.

Akrep Burcu: Lal

Gizemli ve yoğun duygulara sahip Akrepler için obsidyen, negatif enerjileri emer ve ruhsal koruma sağlar. Ametist zihinsel rahatlık verir, lal ise tutkuyu besler.Lal taşının vücuttaki kan dolaşımını düzenlediği söylenir.

Yay Burcu: Ametist

Özgürlüğüne düşkün ve felsefi Yay burçları için sodalit, sezgi ve içgörüyü güçlendirir. Sitrin yaşam enerjisini artırır, ametist ise içsel huzuru destekler. Ametist, genellikle enerji düzenleme, meditasyon ve kişisel gelişim için kullanılır.

Oğlak Burcu: Dumanlı Kuvars

Disiplinli ve hedef odaklı Oğlaklar için dumanlı kuvars, stresle baş etmeyi sağlar. Oniks, kararlılığı artırır, negatif enerjilerden korur. Lal, içsel gücü besler.

Kova Burcu: Akuamarin

Yenilikçi ve bağımsız Kova için akuamarin, zihinsel netlik ve ifade gücü sunar. Labradorit, sezgileri ve yaratıcı düşünceyi destekler. Ametist, ruhsal farkındalığı artırır. Akuamarin özellikle Kova burçlarında ferahlatıcı rengi sayesinde dinginlik ve huzur verir.

Balık Burcu: Ay Taşı

Hassas, yaratıcı ve ruhsal derinliği yüksek Balıklar için ay taşı, sezgileri güçlendirir ve duygusal uyum sağlar. Florit, kafa karışıklığını giderir. Ametist, ruhsal huzur verir ve meditasyon için idealdir.