Burcu Köksal sessizliğini bozdu! Sosyal medyada gündem olan iddiaya esti gürledi: "Troller! Kapıdan kovsalar yine bacadan girerim"

Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun saatler sonra AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü programında AK Parti'ye katılması geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin yankıları sürerken bu kez de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın parti değiştireceği iddiası gündem oldu.



Dünkü programda Özlem Çerçioğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre sohbet etmişti.

'BURCU KÖKSAL İSTİFA EDECEK' İDDİASI

Sosyal medyada Burcu Köksal'ın da CHP'den istifa edeceği konuşulmaya başladı. Köksal'ın adı özellikle İYİ Parti'ye geçeceği iddiasıyla anıldı.

SAVCI SAYAN'DAN "YENİ BİR İSİM KATILACAK" PAYLAŞIMI

Bu arada eski Ağrı Belediye Başkanı AK Partili Savcı Sayan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sayan "CHP’den önemli bir belediye başkanının AK Partimize katılması an meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyorlar. Kaynak sağlam" dedi.

BURCU KÖKSAL: "TROLLER! ALDIĞINIZ ÜCRET KADAR VARSINIZ"

Burcu Köksal iddialara sessiz kalmadı. "Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim" diyen Köksal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sosyal medyada, bazı troller tarafından başka bir partide siyaset yapacağım yazılıyor, çiziliyor. Buradan o trollere sesleniyorum: Siz aldığınız ücret kadar varsınız. Başarı tesadüfle gelmiyor. Hayatım boyunca çalıştım, didindim.

Önüme altın tepsilerle makamlar sunulmadı. Evimden, ailemden, arkadaşlarımdan fedakârlık ederek bugünlere geldim. Vekilliğim döneminde evladımın canıyla tehdit edildim.

"SİYASET YAPACAK BİR ALAN KALMAZSA DA YİNE BU PARTİDE YENİ BİR ALAN AÇARIM"

Bugün belediyeden menfaat elde edemeyenler, trol ekipleriyle saldırıyor. Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim.

Öyle partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalmazsa da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular bacadan girdim yine gerekirse bacadan girerim. Gerisi vız gelir, tırıs gider."