Burdur'da dikkat çeken görüntüler! Özgür Özel: "Kaldırın bu bankı, bir kenarda dursun"

Mutlak butlan kararının ardından tansiyonun hiç düşmediği CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in hamleleri takip edilmeye devam ediyor. İl il gezen Özgür Özel bugün Burdur'da vatandaşlara seslendi.

"47 YIL SONRA PARTİMİZİ BİRİNCİ PARTİ YAPTIK"

Çavdır'da CHP İlçe Başkanlığı binası önünde vatandaşlarla bir araya gelen Özel konuşmasında şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz bundan 3 yıl önce kaybetmemenin sözünü vererek, kazanacağımızın sözünü vererek girdiğimiz bir seçimi kaybedersek bir daha asla genel başkanlığa devam etmeyeceğimizin iddialı sözünü vererek önce partide genel başkan olduk. Genç arkadaşlarımızla, kadın arkadaşlarımızla, her yaştan tecrübeli partililerimizle birleştik ve 5 ay sonra Türkiye'nin yüzde 65'ini kazanarak, Türkiye ekonomisinin yüzde 85'ini kazanarak, 47 yıl sonra söz verdiğimiz gibi partimizi birinci parti yaptık. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri ilk kez bir seçimde biz yendik, onlar ikinci oldular. O gün bugün iktidara yürüyoruz. Ama herkes şunu bilsin ki biz halkçı bir partiyiz, milleti düşünen bir partiyiz.

"ÜRÜN TARLADA 20 LİRA, RAFTA 80 LİRA"

Biraz önce serada çalışan kadın işçilerimizle konuştuk. Tarımda ne yapacağımızı, süt üretiminde ne yapacağımızı, her türlü çiftçinin nasıl destekleneceğini tüm Türkiye'ye anlatıyoruz, burada da konuştuk. Örneğin, ziraat kredilerinin faizlerinin bir kerelik tamamen silinmesini, ziraat kredi borçlarının faizsiz 3 yıla, 5 yıla bölünmesini, KDV'siz, ÖTV'siz 30 liraya çiftçiye mazot verilmesini, gübre desteğini, gübrenin yüzde 55-60 zamlandığı yerde ürünün yüzde 20 zamlandığı, ürünün tarlada 20 lira, rafta 80 lira olduğu bu düzeni değiştireceğimizi hep söyledik, hep müjdeledik. Emeklinin, en düşük emekli maaşının 20 bin lira sefalet maaşı olduğunu, o paranın kiraya gitse aç kalındığını, karnının doymadığını, o yüzden sokakta kalındığını söyledik. Asgari ücretin yetersizliğini söyledik. Gençlere umut veren Türkiye'nin yasaksız, Avrupa'nın vizesiz olacağını, gençlerin artık dünyanın başka ucunda değil, memleketlerinde hayal kuracaklarına ilişkin onlara neler yapacağımızı müjdeledik.

"BİZ KAZANINCA SADECE CHP DEĞİL, TÜRKİYE KAZANACAK"

Bunların hepsinin sonunda aynı kurulduğumuz gün gibi, aynı 31 Mart seçimlerinde olduğu gibi... Nasıl 31 Mart'ta genç eczacı meslektaşım Ali Başkan'a siz burada yetki verirken bütün Türkiye'de partimiz nasıl birinci parti olduysa yapılacak seçimlerde de birinci parti olacağımızı, biz kazanınca sadece CHP'nin değil Türkiye'nin kazanacağını, AK Partili, MHP'li emeklinin de, emekçinin de, çiftçinin de ya da paritesi 1,4'te olup süt için kesim kuyruğunda olan hayvanların kurtulduğunda sadece bizimkilerin değil, AK Partili süt üreticisinin de kurtulacağını, MHP'linin de rahat edeceğini herkes gördü ve partiye bir yönelme başladı.

"TÜRKİYE İTTİFAKI HERKESİ KUCAKLAYAN BİR ANLAYIŞ"

Biz öyle insan ayıran, AK Partiliyi, MHP'liyi CHP'liden ayıran, İYİ Partiliye, başka partiden olanlara mesafe koyan değil, Türkiye İttifakı diye herkesi kucaklayan bir anlayış içinde hep şöyle düşündük: Önce bir kurturalım memleketi 100 yıl önce olduğu gibi. Önce bir hep birlikte kurtulalım, ondan sonra tekrar rekabete döneriz. Ama artık bütün yoksulların, bütün emeklilerin, bütün işçilerin, bütün çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşan herkesin menfaatinin nerede olduğunu, kurtuluşun nerede olduğunu görmesini istedik. İşte bunun sonunda maalesef parti birinci parti oldu ama partiyi birileri de hedefe koydu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni elimizden almak yani yürüyüşümüzü durdurmak, iktidar yürüyüşünü durdurmak, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, gençleri iktidara taşıyacağımız büyük yürüyüşü durdurup bizden kurtulmak, iktidarlarını korumak istiyorlar.

"'MİLLET ARKANIZDADIR, KORKMAYIN' DEDİLER"

Bunun için biz yola çıktık, yola düştük. Bir baktık Ankara'da yağmur altında on binler Anıtkabir'e doğru, on binler, milyonlar... Dün, önce, geçen hafta Trabzon'da, Gümüşhane'de, Tokat'ta, Çorum'da, Amasya'da, Nevşehir'de on binler, yüz binler ve dün Denizli'de cuma namazı çıkışında caminin önünde bütün bir meydan, on binler, yüz binler peşinize takıldı. 'Yürüyün, iktidara yürüyün. Millet arkanızdadır, karşınızdakilerden korkmayın' dediler. Bugün Çavdır'a gelirken değerli il başkanım, milletvekilim, Burdur Belediye Başkanı, Çavdır Belediye Başkanı, ilçe başkanı, 'Çavdır'a uğramazsanız çok önemli bir kitlenin size vereceği desteği, sevgiyi görmezseniz bu yolculuk eksik kalır' dediler. Hepinize teşekkür ediyorum.

"BİZE BÜYÜK BİNALAR, LÜKS OTOBÜSLER LAZIM DEĞİL"

Şunu bilin, bizi devletimizin polisini kullanarak zorla binadan attılar. Üstünde 265 tane miting yaptığım otobüsleri aldılar ve dediler ki: 'Bu Özgür'ü sustururuz. Bu değişimcilerin iktidar yürüyüşünü durdururuz'. Aha da buradan söylüyorum: Burdur'dayım, Çavdır'dayım. Çavdır'da bir kahvede bir sandalyenin üstündeyim ama milletin önündeyim. Bize büyük binalar, lüks otobüsler lazım değil. Gerekirse portakal kasasını çevirir, üstüne çıkar, milletle buluşuruz. Bundan sonra eski, köhnemiş, yaşlanmış, kaybetmeye alışmış ve 'CHP kazanmasın, millet kazanmasın' siyasetini geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonra meydandayız, sokaktayız, sandalyenin üstündeyiz, milletimizle omuz omuzayız."

"CHP’Yİ BİRİNCİ PARTİ YAPMIŞKEN BU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ KESMEK İSTİYORLAR"

Daha sonra Yeşilova ilçesine geçen Özgür Özel, meydanda toplanan kalabalığa bir bankın üzerinde seslendi. Özel konuşmasında yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“CHP’yi birinci parti yapmışken bu yürüyüşümüzü kesmek istiyorlar. Onun için ona meydan okuyorum. Sen partiyi alıp başkasına verebilirsin. Ben milletin gönlündeyim milletle bir aradayım. Yeşilova’ya bütün Türkiye büyük bir minnet duyuyor, Belediye Başkanı’na duyuyor, Yeşilova’daki herkese, Burdur İl Başkanımıza, Belediye Başkanımıza minnet duyuyor.

Niye minnet duyuyor biliyor musunuz? Doğanın emaneti Allah’ın emaneti, Türkiye’nin en önemli kıymetlerinden biri Salda’ya evladı gibi sahip çıkıyor ya Yeşilova hepinize teşekkür ediyorum.

"BİNAYI, OTOBÜSLERİ BIRAKTIK"

Bu partinin cumhurbaşkanı adayına saldırdılar, adaysızlaştırmak için. Bu partinin genel başkanına saldırıyorlar, lidersizleştirmek için. Bu partinin binalarına saldırdılar, kurultayına saldırdılar, kurumsuzlaştırmak için. Ama ne oldu? Binayı arkada bıraktık. Dedik ki bize bina lazım değil. Otobüsleri bahçede bıraktık, dedik ki bize otobüs lazım değil. Bunu iyi görsün herkes! Yeşilovada'yım, sokağın ortasındayım! Bir bankın üzerindeyim, ha! Bir bankın üzerindeyim! Ama milletin gönlündeyim, milletle gönül gönüleyim!

"KALDIRIN BU BANKI, BİR KENARDA DURSUN"

Ve size söz veriyorum. Unutmayın, kaldırın bu bankı, bir kenarda dursun. Buraya iktidar partisinin genel başkanı olarak da geleceğim ve bu bankın üzerinden yine konuşma yapacağım.”