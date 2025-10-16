Burdur'da infaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Olay, saat 11.30 sıralarında Burdur Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah sesini duyan yakınları, infaz koruma memuru Cem Çağla'nın evine geldi. Çağla, evde silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Çağla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Çağla'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır