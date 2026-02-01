HABER

Burdur'da katliam gibi kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

Türkiye kazalarla dolu bir pazar gününe uyandı. Antalya'da yolcu otobüsünün devrildiği haberine şimdi de Burdur'dan gelen korkunç bir kaza haberi eklendi. Antalya-Isparta kara yolunun Burdur mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı.

Burdur'da katliam gibi bir kaza gerçekleşti. Korkunç kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

7 ÖLÜ 6 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

ANTALYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLMİŞTİ

Sabah saatlerinde Tekirdağ'dan Antalya'ya seyreden yolcu otobüsünün Antalya'da devrilmesi sonucu 8 kişi ölmüştü.

