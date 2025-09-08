Burdur'da kuzenini öldüren sanık ile eşinin tutukluğuna devam etmesi kararlaştırıldı

Olay, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi ile 811 Sokak kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu'nun (24) kullandığı ve Durmuş S., Özcan S. (20) ile Bekir Ö.'nün (18) yolcu olarak bulunduğu 15 ACV 879 plakalı otomobilin önü, Onur A. (24) tarafından 07 AFZ 189 plakalı otomobil ile kesildi. Araç içerisinde oturduğu yerden Beytullah Soylu'nun aracına doğru tüfekle 2 el ateş eden Onur A., olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu göğsünden vurulan Beytullah, bilincini kaybetti. Yokuş aşağı kayan otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Araçtaki Bekir Ö. ve Özcan S. ise vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Beytullah Soylu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçtı, saklandığı evde yakalandı

Cinayetin ardından kaçan Onur A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda suç aleti tüfek ile birlikte bir evde saklanırken yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, suç delillerini gizlediği ve Onur A.'nın saklanmasına yardım ettiği iddia edilen babası Yaşar A. (48), eşi Şerife A. (21), arkadaşları Beytullah T. (34) ve Erkan A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan Onur A. ve eşi Şerife A., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken; arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A. ev hapsi cezası verildi. Babası Yaşar A. ise serbest bırakıldı.

Sanıklar ikinci kez hakim karşısında

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Onur A. ve eşi Şerife A. hakkında Beytullah Soylu'ya yönelik eylemlerinden "kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası", Bekir Ö. ve Özcan S.'ye yönelik eylemlerinden dolayı da ayrı ayrı "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşmada ise mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Onur A. ve Şerife A.'nın tutukluluk hallerinin devamına, ev hapsiyle yargılanan Erkan A. ve Beytullah T.'nin ise ev hapsinin kaldırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Sanıkların tutukluluk haline devam kararı

Olayla ilgili açılan davanın ikinci duruşması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmada tutuklu sanık Onur A., ve eşi Şerife A., tanıklar Beytullah Soylu'nun yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti tarafından sanık ifadeleri dinlenmesinin ardından savcılık tarafından Onur A. ve Şerife A.'nın tutukluluk hallerinin devamına, Erkan A. ve Beytullah T.'nin ise adli kontrol şartının devam etmesi istendi. Sanık avukatları ise mahkeme heyetinden Onur A. ve Şerife A.'nin tahliyesini talep ederken mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Onur A. tanıkların ifadelerini yalan olduğunu, eşinin kendisine silah vermediği ve tahliyesini talep etmediğini belirtti. SEGBİS ile duruşmaya katılan Şerife A. ise tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti tarafından duruşmaya karar verilen aranın ardından, Onur A. ve Şerife A.'nın tutukluluk hallerinin devamına, Erkan A. ve Beytullah T.'nin ise adli kontrol şartının devam etmesine ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

"Ölmüş çocuğumun arkasındayım"

Dava sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Beytullah Soylu'nun annesi Sevim Soylu, "Ben ölmüş çocuğumun arkasındayım. Konuşamadığı sesiyim. Biz doğruyu söylüyoruz. Nefesimin son damlasına kadar çocuklarımın arkasındayım. Haklı olduğumu bir gün ortaya çıkaracağım. Bu savaşı kazanacağım ve cezayı alacaklar. Biz ağırlaştırılmış müebbet aldırana kadar davamızın arkasındayız. Bilerek ve isteyerek öldürdü. İkinci mahkemeye katıldık ve hiçbirinde pişmanlık yoktu. Suçlu olduğunu biliyor ve tahliyesini bile talep edemedi" şeklinde konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır