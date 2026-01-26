HABER

Burdur’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Burdur’un Çavdır ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Denizli kara yolu Büyükalan Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.B. (54) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan T.B. (46), D.B. (18) ve E.B. (13) yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaralılar otomobilden çıkarılırken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Burdur
