Burdur’da otomobil uçuruma düştü: 1 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobilin uçuruma düştüğü kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 32 HZ 582 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma düştü. Otomobil sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıkarken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü uçurumdan çıkarılırken ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır