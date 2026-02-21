HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burdur’da arkadaşının evinde fenalaşan adam hayatını kaybetti

Burdur’da misafir olarak gittiği evde fenalaşan 55 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Burdur’da arkadaşının evinde fenalaşan adam hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi 39001 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Orhan Akçay, misafirliğe gittiği evde henüz bilinmeyen bir fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Akçay, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan doktorların tüm müdahalelere rağmen Akçay, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Akçay’ın ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Akçay’ın misafir olarak gittiği evde bulunan kişilerin ifadesine başvuruldu. Akçay’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur’da arkadaşının evinde fenalaşan adam hayatını kaybetti 1

Burdur’da arkadaşının evinde fenalaşan adam hayatını kaybetti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran duyurdu: "Ülke dışına çıkarılmayacak"İran duyurdu: "Ülke dışına çıkarılmayacak"
Van'da trafik kazası: 3 yaralıVan'da trafik kazası: 3 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

Açıklamalar peş peşe geldi: "İran'ı terk edin"

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

İran sınırında savaş alarmı! Türk askeri tetikte

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Juventus'un turu geçme ihtimalini açıkladı! İtalya'da bile olay oldu

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Murat Kurtal'ı yıkan ani ölüm: Eşimi kaybettim!

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

‘Maaşlar azalıyor’ deyip emekli için yeni sistemi açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.