Burdur’da arkadaşının evinde fenalaşan adam hayatını kaybetti

Olay, saat 15.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi 39001 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Orhan Akçay, misafirliğe gittiği evde henüz bilinmeyen bir fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Akçay, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan doktorların tüm müdahalelere rağmen Akçay, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Akçay’ın ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Akçay’ın misafir olarak gittiği evde bulunan kişilerin ifadesine başvuruldu. Akçay’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



