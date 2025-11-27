HABER

Burdur’da kaçakçılık operasyonunda 7 gözaltı

Burdur’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken olaylarla ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimlerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Bucak ve Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalarda 29 şişe kaçak viski, 23 adet elektronik sigara, 40 bin 800 adet dolu makaron, 15 kilo açık sarmalık tütün, 6 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet jeneratör ve 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında G.Ş., M.K., M.G., R.Ş., N.D., M.D., A.A. isimli 7 şahıs gözaltına alındı.

Burdur'da kaçakçılık operasyonunda 7 gözaltı 3

Burdur
