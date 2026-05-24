Burdur’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı

Kaza, saat 14.05 sıralarında Burdur-Antalya kara yolu İnsuyu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan M.Z. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



