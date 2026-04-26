Burhanettin Duran: "Yeşil sahada açılan bu pankartlar güvenliğimiz için birer mesaj"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil; özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj" dedi.

Burhanettin Duran: "Yeşil sahada açılan bu pankartlar güvenliğimiz için birer mesaj"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandıran ülkemizin iki köklü spor kulübü Galatasaray Spor Kulübü’nü ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü yürekten teşekkür ediyorum.

Burhanettin Duran: "Yeşil sahada açılan bu pankartlar güvenliğimiz için birer mesaj" 1

Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil; özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj. Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak; dezenformasyona hep birlikte 'dur' diyelim. Unutmayalım ki; gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

