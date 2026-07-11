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Burhaniye’de Üyücek deresinde kirlilik alarmı

Burhaniye ilçesinde, Üyücek deresindeki kirlilik hat safhaya çıktı.

Burhaniye’de Üyücek deresinde kirlilik alarmı

Burhaniye ilçesinde, Üyücek deresindeki kirlilik hat safhaya çıktı. Derede canlı yaşamasının mümkün olmadığını kaydeden SSK emeklisi Kahraman Atabay, önlem alınasını istedi.

Havran’dan doğarak Burhaniye Orjan sahilinden denize dökülen Üyücek deresindeki kirlilik had safhaya ulaştu. Üyücek deresinin kötü koku ve görüntüsünün çok rahatsız edici olduğunu kaydeden Kahraman Atabay, en kısa zamanda önlem alınmasını istedi. İlgileri göreve davet eden 2 çocuk babası Kahraman Atabay, "Havrandan doğan Üyücek deresi çok kirli. Burada canlı yaşaması mümkün değil. Yöremizde çevre müdürlükleri ve çevre dernekleri var. Acaba bunu hiç mi görmezler. Bu dere Orjan ile Denetko arasından denize akıyor. Köprüden geçerken pis koku çok rahatsız edici. Burada canlı yaşaması mümkün değil. En kısa zamanda önlem alınmalı" dedi.

Burhaniye’de Üyücek deresinde kirlilik alarmı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burhaniye
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