HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldular

İçerik devam ediyor

İstanbul Fatih'te bulunan Balat sahilinde deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen teknedeki baba ve oğul denize atlayarak kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul'daki olay, saat 14.20 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SON ANDA DENİZE ATLADILAR

Kısa sürede büyüyen alevler tekneyi tamamen sararken, alev topuna dönen teknede bulunan baba ve oğul ise denize atlayarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.

İstanbul da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldular 1

O ANLAR KAMERADA

Yangın esnada teknede bulunan baba ve oğul hafif yaralanırken, yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen teknedeki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Denizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandıDenizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı
Tutuklu oğlunu ziyarete gitti, üzerinden 18 uyuşturucu hap çıktıTutuklu oğlunu ziyarete gitti, üzerinden 18 uyuşturucu hap çıktı

Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.