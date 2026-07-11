İstanbul'da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldular

İstanbul'daki olay, saat 14.20 sıralarında Fatih Balat sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz üzerindeki bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SON ANDA DENİZE ATLADILAR

Kısa sürede büyüyen alevler tekneyi tamamen sararken, alev topuna dönen teknede bulunan baba ve oğul ise denize atlayarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, başka bir tekneden yapılan müdahale ile söndürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Yangın esnada teknede bulunan baba ve oğul hafif yaralanırken, yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen teknedeki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır