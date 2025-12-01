Bursa 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağmurlu olacak. Sıcaklık 3°C ile 12°C arasında değişecek. Nem oranı %70 ile %96 arasında kalacak. Rüzgar hızı yaklaşık 5 km/saat civarında olacak. Gün doğumu 08:07, gün batımı ise 17:41 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 2 Aralık Salı günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 0°C ile 12°C arasında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü ise güneşli ve parçalı bulutlu hava öngörülüyor. Sıcaklık -1°C ile 12°C arasında seyredecek. Nem oranı yine %70 ile %96 arasında kalacak. Rüzgar hızı 5 km/saat civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kalacak. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde serin ve nemli havanın oluşmasına neden olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardım edecek. Hafif yağışların beklendiği günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak önemli.

Rüzgar hızı düşük olacak. Bu durum açık hava etkinliklerini olumsuz etkilemeyecek. Ancak nem oranının yüksek olması, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için rahatsızlık verebilir. Özellikle astım veya alerjisi olanlar, hava koşullarını dikkate almalı. Gereken önlemleri almak önem taşıyor.