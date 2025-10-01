Bursa 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

En düşük sıcaklık 12°C. En yüksek sıcaklık 22°C civarında olacak. Nem oranı %43 ile %86 arasında değişecek. Güneydoğudan saatte 16 km hızla rüzgar esecek. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

2 Ekim Perşembe günü hava durumu değişecek. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. 3 Ekim Cuma günü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında seyredecek. 4 Ekim Cumartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık 10°C ile 19°C arasında olacak. 5 Ekim Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekliyoruz. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına göre önlemler almak faydalı olacaktır. Cuma ve Cumartesi günleri sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir mont almanızda yarar var. Sıcaklıklar sabah ve akşam saatlerinde daha düşük olacak. Kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmekte fayda var.