Xiaomi’nin otomobil planı sızdı: 3 yeni model yolda

Xiaomi'nin üç yeni araç modeli geliştirdiği iddia edildi. İddiaya göre bu modeller “YU9” kod adıyla anılan bir SUV, Tesla Model Y Performance rakibi "YU7 GT" ve SU7’nin uzun ve premium versiyonu olan "SU7 L" olarak sıralanıyor.

Enes Çırtlık

İddiaya göre Xiaomi, üç yeni araç modeli ile ürün yelpazesini daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu araçların ise aile, performans ve premium segmentleri hedeflediği öne sürülüyor.

"YU9" KOD ADLI AİLE SUV'Sİ

İlk modelin, şirket içinde "YU9" kod adıyla anılan bir SUV olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre Xiaomi bu otomobili, aile otomobili pazarına amiral gemisi modeli olarak konumlandıracak.

Aracın uzunluğunun 5,2 metrenin üzerine çıkması ve 6 ya da 7 koltuklu versiyonlarla sunulması bekleniyor. İddiaya göre araç, hem saf elektrikli sürüş hem de menzil kaygısı olmadan uzun mesafe yapabilmek için tasarlanmış bir elektrikli sistemle gelecek.

"YU7 GT" TESLA MODEL Y PERFORMANCE’A RAKİP OLACAK

İddiaya göre ikinci model ise YU7 platformu üzerinde geliştirilen yüksek performanslı SUV modeli olan "YU7 GT" olacak.

"YU7 GT"nin Almanya’daki Nürburgring Nordschleife pistinde test edilirken sık sık görüntülendiği öne sürülürken, en üst düzey sürüş performansı için tasarlanan modelde ekibin, şasi ayarları, elektrikli güç aktarma sisteminin sınırları ve ısı yönetimi üzerinde yoğun biçimde çalıştığı söyleniyor.

Tesla Model Y Performance’a rakip olacak şekilde konumlandırılan YU7 GT’nin, Xiaomi’nin Avrupa'ya açılmasında öncü bir rol üstlenmesi bekleniyor.

SU7’NİN UZATILMIŞ ÜST DÜZEY VERSİYONU OLAN SU7 L GELİYOR

Sedan sınıfında ise Xiaomi'nin, SU7’nin uzatılmış üst düzey versiyonu olan SU7 L’yi geliştirdiği iddia ediliyor. Casus fotoğrafların, B sütununun arkasında belirgin biçimde uzatılmış bir bölüm gösterdiği öne sürülüyor.

Ayrıca iddiaya göre doğrudan premium sedan segmentini hedefleyen modelin uzunluğunun 5,2 metreyi, dingil mesafesinin ise 3,1 metreyi aşmasının öngörüldüğü bildiriliyor.

