Bursa 02 Aralık Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 13°C ile 1°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %86. Rüzgar hızı 6.9 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:07'de, gün batımı ise 17:38'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 3 Aralık Çarşamba günü puslu güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 1°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü yüksek bulutlar arasından güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 5°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların 15°C ile 7°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 5 Aralık Cuma günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler kullanılmalıdır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.