HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 02 Aralık Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık 13°C ile 1°C arasında değişecekken, nem oranı %86 olarak belirlendi. 3 Aralık'ta puslu güneşli hava, 4 Aralık'ta ise yüksek bulutlar arasında güneş bekleniyor. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışlar öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giysilerle hazırlıklı olmak, olumsuz etkilerden korunmak açısından önem taşıyor.

Bursa 02 Aralık Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 13°C ile 1°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %86. Rüzgar hızı 6.9 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:07'de, gün batımı ise 17:38'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 3 Aralık Çarşamba günü puslu güneşli hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 1°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü yüksek bulutlar arasından güneşli hava bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 5°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların 15°C ile 7°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 5 Aralık Cuma günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için uygun giysiler kullanılmalıdır. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak olumsuz etkilerden korunmak mümkündür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Stockholm sendromu' gerginliğinde son perde'Stockholm sendromu' gerginliğinde son perde
O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.