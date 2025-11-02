HABER

Bursa 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa’da 2 Kasım 2025 tarihinde kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13.8°C ile 21.5°C arasında değişirken, nem oranı %65 civarında kalacak. 3 Kasım'da hava bulutlu ve güneşli olacak, sıcaklık ise 8°C ile 21°C arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde özellikle 5 Kasım’da sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek ve hava durumunu takip etmek önem taşıyor.

Bursa’da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 13.8°C ile 21.5°C arasında değişecek. Nem oranı %65 civarında kalacaktır. Rüzgar hızı ise 2.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu 07:34’te, gün batımı 17:59’da gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 3 Kasım Pazartesi hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar 8°C ile 21°C arasında olacak. 4 Kasım Salı bulutluluk artacak. Sıcaklık ise 10°C ile 20°C arasında seyredecek. 5 Kasım Çarşamba yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 16°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı önlemler almak faydalı olacaktır. 5 Kasım Çarşamba günü beklenen sağanak yağışlar için dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önerilir. Uygun ayakkabılar da giymek, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Yağışların yoğun olabileceği saatlerde dışarıda bulunmamak daha sağlıklı bir tercih olacaktır. Kapalı alanlarda vakit geçirmek, yağışlardan korunmanızı sağlar. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek, soğuk algınlığı riskini azaltır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Ayrıca, baş koruyucu olarak şapka kullanmak iyi bir fikirdir.

Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

