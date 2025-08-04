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Bursa 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

04 Ağustos 2025 Pazartesi günü, Bursa ilinde hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Bursa 04 Ağustos Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 31°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 34°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı %35-70 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 15-30 km hızla esecek.

Sıcak hava önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. 5 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 31°C olacak. 6 Ağustos Çarşamba günü de 31°C olarak tahmin ediliyor. 7 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 26°C'ye düşecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve açık kalacak.

Sıcak hava koşulları, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Uzun süreli güneşe maruz kalmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde gölgede kalmak gerekir. Güneş koruyucu kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Sıcak hava dalgası, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için daha risklidir. Bu bireylerin aşırı sıcaklardan korunmak için iç mekanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Gerekirse serinletici ürünler kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların orman yangını riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmaritini atmaktan kaçınılmalıdır. Bu, yangın riskini azaltacaktır.

Sıcak hava koşullarının trafik güvenliğini de olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sürücülerin, araçlarının klima sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olmaları önemlidir. Uzun yolculuklarda sık sık mola vermek, hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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