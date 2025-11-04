Bursa 04 Kasım Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 4 Kasım 2025 Salı günü hava durumu artan bulutlarla birlikte hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %100'e ulaşacak. Rüzgarın saatte 1.5 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:39. Gün batımı ise 18:00 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 5 Kasım Çarşamba günü sıcaklıklar yaklaşık 17°C civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. 6 Kasım Perşembe günü de sıcaklıklar 17°C civarında kalacak. Alçak bulutlar etkili olacak. 7 Kasım Cuma günü de benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklıklar yine 17°C civarında olacak ve bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da akıllıca olur. Nem oranının yüksek olduğu bu günlerde sabah saatlerinde sisli hava koşulları görülebilir. Görüş mesafesinin düşmesi trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir.

Son olarak, bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenmeye özen gösterin. Yeterli su tüketimi de sağlığınız açısından faydalı olacaktır.